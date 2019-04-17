Де Йонг: в Мадриде «Аяксу» было тяжелее, чем в Турине

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг поделился мнением о победе в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:1) и выходе в полуфинал турнира.



«Не знаю, лучший ли это матч в нашей жизни, но всё сложилось хорошо. В Мадриде нам было тяжелее, потому что тогда мы проиграли в первой встрече. «Ювентус» – очень сильная и дисциплинированная команда. Во втором тайме мы показали, как можем играть. Тренер просил нас делать то же, что и всегда, – играть высоко и продолжать владеть мячом.



Победа в Лиге чемпионов? Мы в полуфинале, и у нас есть шанс, но мы не фавориты», — цитирует де Йонга Goal.com со ссылкой на RMC.



Сегодня, 17 апреля, «Аякс» узнает соперника по полуфиналу Лиги чемпионов. Им станет победитель пары «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм».

«Аякс» — не сенсация. Эта команда по футбольным качествам среди лучших в Европе Наслаждайтесь их игрой, пока можно.