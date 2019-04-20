Сегодня, 20 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве.



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как закончится дерби «Локомотив» — ЦСКА?

Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.



Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым. Ассистентами главного рефери станут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Резервный арбитр — Василий Казарцев.

Московский ЦСКА набрал 40 очков в 23 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (42) — на 2-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 48 очков в 23 матчах.