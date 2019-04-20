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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
Футбол / Англия

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с майклом Оливером. В роли ассистентов выступят Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Крис Кавана.

В первом круге турнира встреча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити» завершилась победой «горожан» со счётом 1:0.

«Манчестер Сити» набрал 83 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Ливерпулю». «Тоттенхэм Хотспур» (67) — на 3-м месте в таблице чемпионата Англии.

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