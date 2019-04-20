Скопинцев: проставился Калачёву и Гацкану вином урожая 1997 года

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев рассказал, как покидал «Ростов». Напомним, 22-летний российский футболист перешёл из стана ростовчан в «Краснодар» в феврале нынешнего года. Скопинцев выступал в составе «Ростова» с 2016 года.
«Со всеми в „Ростове“ попрощался тепло. Отдельно поблагодарил президента, спортивного директора и тренера – они сыграли главную роль в моем развитии в «Ростове». Калачёв и Гацкан просто так не отпустили. Пришлось им оформить испанское вино урожая 1997-го – года моего рождения. Калачёв и Гацкан сказали, что это принесёт удачу. Спасибо им, потому что удача эпизодически прослеживается», — сказал Скопинцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Скопинцев: «Зенит» ждал меня летом. Кто хотел меня сейчас, к тем и пришёл
Первое интервью со Скопинцевым после перехода в «Краснодар». Про Галицкого, инсайды, кота и вино урожая 1997 года.