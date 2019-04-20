«Оренбург» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Ростова» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 20 апреля, на стадионе «Оренбург». «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

«Оренбург»: Довбня, Андреев, Ойеволе, Бегич, Бреев, Сутормин, Попович, Мишкич, Чуканов, Галаджан, Деспотович.



Запасные: Фролов, Сиваков, Шахов, Козлов, Чиркин, Маляров, Кулишев, Рикарду, Козлов.



«Ростов»: Песьяков, Чернов, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов, Норманн, Глебов, Ерёменко, Шомуродов, Сигурдарсон.



Запасные: Абаев, Хаджикадунич, Попов, Зуев, Ионов, Зайнутдинов, Плиев, Гацкан, Щадин.

«Оренбург» набрал 32 очка в 23 матча и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (35) — на 6-м месте.