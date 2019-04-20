Бускетс: меня привлекает формат проведения MLS

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс заявил, что его привлекает вариант с продолжением карьеры в MLS.

«Я всегда говорил, что не останусь в „Барселоне“, если моя роль будет второстепенной в команде. В момент, когда почувствую, что мои амбиции угасают или я не могу на физическом уровне соответствовать клубу, я уйду. Я испытываю гордость и радость от того, что дал клубу. Понятно, что нельзя предсказать будущее, но мне нравятся Соединенные Штаты Америки, где футбол продолжает развиваться. Тамошний формат чемпионата с плей-офф отличается от того, к которому привыкли в Европе, и это действительно привлекает меня», — цитирует Бускетса El Mundo Deportivo.

Бускетс является воспитанником «Барселоны». За первую команду он выступает с 2008 года. Всего в составе каталонского клуба он сыграл 528 матчей и забил 13 мячей.