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«Томь» и «Луч» не смогли выявить победителя

«Томь» и «Луч» не смогли выявить победителя
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала владивостокский «Луч». Встреча состоялась на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 0:0.

Таким образом, «Луч» продлил безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 9 матчей. Безголевая ничья в матче с «Томью» стала третьей подряд для владивостокского клуба.

«Томь» набрала 57 очков в 32 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Луч» (40) — на 12-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 61 очко в 31 матче.

В следующем туре ФНЛ «Луч» примет «Сочи», а «Томь» сыграет на выезде с «Сибирью». Обе встречи состоятся 24 апреля.

ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
20 апреля 2019, суббота. 12:00 МСК
Томь
Томск
0 : 0
Луч
Владивосток
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