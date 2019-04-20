«Томь» и «Луч» не смогли выявить победителя

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала владивостокский «Луч». Встреча состоялась на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 0:0.



Таким образом, «Луч» продлил безвыигрышную серию в Футбольной национальной лиге до 9 матчей. Безголевая ничья в матче с «Томью» стала третьей подряд для владивостокского клуба.



«Томь» набрала 57 очков в 32 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Луч» (40) — на 12-м месте в таблице первенства. Лидером соревнования на данный момент является «Тамбов», набравший 61 очко в 31 матче.



В следующем туре ФНЛ «Луч» примет «Сочи», а «Томь» сыграет на выезде с «Сибирью». Обе встречи состоятся 24 апреля.