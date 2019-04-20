Боярский: Семак должен стать главным тренером сборной России

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».



«Жду победу «Зенита», дабы окончательно понять, что «Зенит» будет золотым в этом году. Это решающий матч. В случае победы «Зенит» с 90-процентной вероятностью станет чемпионом. «Краснодар» очень грозен. Шансов на победу у «Краснодара» очень много, но именно поэтому считаю, что «Зенит» победит и именно сегодня поставит точку в чемпионате.



Питерцам поможет настрой Сергея Семака, который попробует мобилизовать команду. Ему нужна победа, чтобы утвердиться на посту главного тренера и пойти дальше. Он должен стать главным тренером сборной России.



Если же «Краснодар» сегодня выиграет, это обострит желание других команд догнать питерцев. Данный факт ослабит «Зенит», так как он сейчас эмоционально уязвим. Думаю, первый гол решит всё. Если «Зенит» забьёт быстрый мяч, то игра станет более спокойной. «Зенит» не будет играть от обороны. Мы увидим атакующий футбол. «Краснодар» будет постоянно атаковать – это будет хорошая драка. Им тоже нужно срочно вырываться вперёд», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Журавлёвым.

Мамаев: будем ли с Кокориным смотреть матч «Краснодар» — «Зенит»? Не показывают