Н. Измайлов: сила «Спартака» — в единстве, и только так, мы народная команда

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов обратился к болельщикам во время праздника, посвящённого дню рождения клуба.



«Спасибо, что пришли поздравить нас, отметить вместе наш праздник. Теперь будем делать это каждый год. Спасибо большое за вашу поддержку в непростые дни, непростые ситуации, непростые матчи. Спасибо вам за то, что ваше сердце со „Спартаком“. Наша команда — народная команда. Нас много, мы все разные. И наша сила — в единстве, и только так. Спасибо!» — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Завтра, 21 апреля, московский «Спартак» сыграет с красноярским «Енисеем» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве в 19:00 мск.

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