Фанаты ЦСКА устроили перформанс на матче с «Локомотивом»: «Жги, пока молодой»

Фанаты ЦСКА поддержали команду во время матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (счёт 1:1, идёт второй тайм) огромным баннером, сообщает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Жги, пока молодой», — гласит надпись на баннере «армейцев».

Игра «Локомотив» — ЦСКА в эти минуты проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Железнодорожники», набрав 42 очка, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, «армейцы» (40) — четвёртое.



В 25-м туре российского первенства «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом», а ЦСКА дома примет махачкалинский «Анжи». Оба матча состоятся 24 апреля.