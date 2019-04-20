Болельщики «Локомотива» вывесили баннер «Играй за «Л» на груди»

Фанаты «Локомотива» поддержали команду перед домашним матчем 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА огромным баннером с надписью «Играй за «Л» на груди», сообщает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Баннер болельщиков «Локомотива» Фото : Полина Куимова, «Чемпионат»

Игра «Локомотив» — ЦСКА в эти минуты проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи. К 13-й минуте счёт 0:0.

«Железнодорожники», набрав 42 очка, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, «армейцы» (40) — четвёртое.

В 25-м туре российского первенства «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом», а ЦСКА дома примет махачкалинский «Анжи». Оба матча состоятся 24 апреля.

Статистика игроков Премьер-Лиги доступна на «Чемпионате».