Болельщики «Локомотива» вывесили баннер «Играй за «Л» на груди»

Фанаты «Локомотива» поддержали команду перед домашним матчем 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА огромным баннером с надписью «Играй за «Л» на груди», сообщает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Баннер болельщиков «Локомотива»
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Игра «Локомотив» — ЦСКА в эти минуты проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи. К 13-й минуте счёт 0:0.
«Железнодорожники», набрав 42 очка, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, «армейцы» (40) — четвёртое.
В 25-м туре российского первенства «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом», а ЦСКА дома примет махачкалинский «Анжи». Оба матча состоятся 24 апреля.
Статистика игроков Премьер-Лиги доступна на «Чемпионате».
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