Хохлов: гол с рикошета в игре с «Крыльями» — фарт, которого не было ранее

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу в матче 24-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:0).

«Этот тот момент, когда очень довольны результатом и тем, что набрали три очка, а качество игры уходит на второй план. Нам нужна была победа, и мы её добились.

Предыдущие игры были хорошими по игре, но не было результата. За пять игр мы набрали очень мало очков, а именно сегодня довольны итогом, качество на второй план уходит. Гол с рикошета — это фарт, которого не было в предыдущих играх. Сегодня победа — это гора с плеч, а завтра уже нужно готовится дальше. Эта игра ничего не решила, а только подвинула нас немного вверх по турнирной таблице. У нас впереди ещё много решающих игр, поэтому расслабляться нельзя», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Влад Шарай.