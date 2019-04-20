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«Зенит» обыграл «Краснодар» благодаря голу Дзюбы на 95-й минуте

«Зенит» обыграл «Краснодар» благодаря голу Дзюбы на 95-й минуте
Футбол / РПЛ

В матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» уступил «Зениту» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе. Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв из Москвы.

Счёт был открыт на 19-й минуте — автором гола стал Артём Дзюба, которому ассистировал Эмилиано Ригони. В середине тайма равновесие восстановил Иван Игнатьев. На 69-й минуте гостей вновь вывел вперёд Ярослав Ракицкий, точно пробивший со штрафного. В компенсированное время команды обменялись голами. Сначала Маурисио Перейра с передачи Юрия Газинского сравнял счёт, а на 95-й минуте победу гостям принёс Дзюба.

«Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв петербургского клуба от ближайшего преследователя составляет восемь очков. «Краснодар» (42) остался на третьем месте.

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Динамо». «Краснодару» предстоит выездная игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 24 апреля.

Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
20 апреля 2019, суббота. 21:00 МСК
Краснодар
Краснодар
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 – Дзюба – 19, 1:1 – Игнатьев – 25, 1:2 – Ракицкий – 69, 2:2 – Перейра – 90+1, 2:3 – Дзюба – 90+5
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