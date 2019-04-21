Свободу «Кокоше и Мамаше», ликование Дзюбы и драка на поле. Фото из Краснодара

20 апреля в Краснодаре на одноимённом стадионе в матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» уступил «Зениту» со счётом 2:3. Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв из Москвы.



Счёт был открыт на 19-й минуте — автором гола стал Артём Дзюба, которому ассистировал Эмилиано Ригони. В середине тайма равновесие восстановил Иван Игнатьев. На 69-й минуте гостей вновь вывел вперёд Ярослав Ракицкий, точно пробивший со штрафного. В компенсированное время команды обменялись голами. Сначала Маурисио Перейра с передачи Юрия Газинского сравнял счёт, а на 95-й минуте победу гостям принёс Дзюба.



«Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв петербургского клуба от ближайшего преследователя составляет восемь очков. «Краснодар» (42) остался на третьем месте.



В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Динамо», а «Краснодару» предстоит выездная игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 24 апреля.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.