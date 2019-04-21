Победный гол Дзюбы на 95-й минуте — в обзоре матча «Краснодар» — «Зенит»

В матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» уступил «Зениту» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе. Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв из Москвы.

Счёт был открыт на 19-й минуте — автором гола стал Артём Дзюба, которому ассистировал Эмилиано Ригони. В середине тайма равновесие восстановил Иван Игнатьев. На 69-й минуте гостей вновь вывел вперёд Ярослав Ракицкий, точно пробивший со штрафного. В компенсированное время команды обменялись голами. Сначала Маурисио Перейра с передачи Юрия Газинского сравнял счёт, а на 95-й минуте победу гостям принёс Дзюба.

«Зенит», набрав 51 очко, продолжает лидировать в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв петербургского клуба от ближайшего преследователя составляет восемь очков. «Краснодар» (42) остался на третьем месте.

В следующем туре «Зенит» дома сыграет с «Динамо». «Краснодару» предстоит выездная игра с «Ахматом». Оба матча состоятся 24 апреля.

Видеообзор игры можно посмотреть на канале Премьер-Лиги в Rutube.