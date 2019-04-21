Видаль: буду использовать все шансы в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль отметил, что будет стараться использовать все шансы, чтобы получать больше игрового времени в каталонском клубе.



«Стараюсь оставить на поле все силы. Буду использовать все шансы в „Барселоне“ до конца сезона, чтобы помочь команде завоевать титулы. Нам остаётся шесть очков до титула, однако это не будет просто. Мы настолько близки к чемпионству, но задача предстоит сложная. Нам просто нужно сосредоточиться на завоевании очков», — приводит слова Видаля Football Espana.



«Сине-гранатовые» набрали 77 очков в 33 матчах и занимают 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. В тройку лидеров соревнования также входят «Атлетико» (68) и мадридский «Реал» (61).