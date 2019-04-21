Спортивный директор «Ювентуса»: Дибала останется в клубе в следующем сезоне

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал завоевание восьмого титула чемпионов Италии подряд, а также высказался по поводу дальнейшей судьбы клуба.



«В 2010 году мы себе представить подобное не могли. В нашем успехе нет никакого секрета, мы добились всего тяжёлой работой каждого представителя команды. Благодарю всех сотрудников клуба, игроков, которые прошли через всё это, работали в «Ювентусе» и позволили этому случиться. Люди недооценивают наш успех, но через несколько лет они действительно смогут осознать величие эпохи, которую мы пережили.



Аллегри? Мы проведёт обычную встречу по окончании сезона, как в любом другом клубе. Сейчас не время обсуждать что-либо. У нас есть идеи, которые касаются улучшения команды. Что касается Пауло Дибалы, то он, конечно, останется в команде. Он игрок «Ювентуса», и очевидно, что он будет здесь», — приводит слова Паратичи Sky Sport Italia.

Аллегри: в следующем сезоне главной целью «Ювентуса» снова будет скудетто