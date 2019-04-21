«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция начнётся 21 апреля в 15:30

Сегодня, 21 апреля, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле состоится матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогать ему будут Константин Хатцидакис и Эдвард Смарт. Резервный рефери — Ли Мэйсон.

В матче первого круга «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 28 октября 2018 года. Финальный свисток тогда зафиксировал победу «красных дьяволов» со счётом 2:1.

«Манчестер Юнайтед», набрав 64 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Эвертон» (46) — 10-е.