Саншеш: я должен получать больше игрового времени, пяти минут недостаточно

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш отметил, что готов снова уйти в аренду в другой клуб, чтобы получать больше игрового времени. Напомним, вчера, 20 апреля, в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Вердер» (1:0) Саншеш заменил Сержа Гнабри на 87-й минуте.



«Я должен играть больше, пяти минут совершенно недостаточно. Я думаю, что, возможно, уйду в аренду. Мне хочется получать больше игрового времени и неважно где — в Португалии, Англии или Испании», — приводит слова Саншеша Abendzeitung.



Саншеш выступает в составе «Баварии» с 2016 года. В нынешнем сезоне португальский полузащитник принял участие в 16 матчах чемпионата Германии и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2017/18 Саншеш выступал за «Суонси Сити» на правах аренды.

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