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Алли: опыт чемпионата мира — ключ к победе «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов

Алли: опыт чемпионата мира — ключ к победе «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Деле Алли поделился ожиданиями от противостояния с амстердамским «Аяксом» в полуфинал Лиги чемпионов. Встречи состоятся 30 апреля и 8 мая.

«Думаю, это именно тот случай, когда наш опыт на чемпионате мира может стать ключом к победе в Лиге чемпионов. Турнир много дал нам, мы были в разных игровых ситуациях. В Лиге чемпионов мы показали, что вынесли свои уроки.

Каждый сезон «Тоттенхэм» демонстрирует лучшую игру в английской Премьер-лиге и в Лиге чемпионов. Мы движемся в правильном направлении и должны продолжать это делать. Нам необходимо разработать стратегию на полуфинал Лиги чемпионов и поверить в свои силы», — приводит слова Алли Goal.com.

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