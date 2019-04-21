Алли: опыт чемпионата мира — ключ к победе «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Деле Алли поделился ожиданиями от противостояния с амстердамским «Аяксом» в полуфинал Лиги чемпионов. Встречи состоятся 30 апреля и 8 мая.



«Думаю, это именно тот случай, когда наш опыт на чемпионате мира может стать ключом к победе в Лиге чемпионов. Турнир много дал нам, мы были в разных игровых ситуациях. В Лиге чемпионов мы показали, что вынесли свои уроки.



Каждый сезон «Тоттенхэм» демонстрирует лучшую игру в английской Премьер-лиге и в Лиге чемпионов. Мы движемся в правильном направлении и должны продолжать это делать. Нам необходимо разработать стратегию на полуфинал Лиги чемпионов и поверить в свои силы», — приводит слова Алли Goal.com.