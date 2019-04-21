Гулиев, Фернандо, Мелкадзе — в составе «Спартака» на матч с «Енисеем»

«Спартак» и «Енисей» объявили свои составы на заключительный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Спартак": Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Фернандо, Мелкадзе, Адриано.

"Енисей": Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Огуде, Сарр, Семакин, Данченко, Савичев, Соболев.

Матч пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало игры — в 19:00 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогать ему будут Егор Болховитин и Дмитрий Жвакин. Резервный судья — Евгений Турбин.

«Спартак» занимает в турнирной таблице чемпионата России 5-е место и имеет в активе 35 очков, «Енисей» расположился на последнем, 16-м месте с 13 очками.