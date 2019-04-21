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Хет-трик Бензема принёс «Реалу» победу в матче Примеры с «Атлетиком»

Хет-трик Бензема принёс «Реалу» победу в матче Примеры с «Атлетиком»
Футбол / Испания

В матче 32-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» победил «Атлетик» из Бильбао со счётом 3:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Марио Мелеро.

Счёт был открыт на 47-й минуте. Автором гола стал французский нападающий Карим Бензема, которому ассистировал Марио Асенсио. На 76-й минуте Бензема увеличил преимущество «Королевского клуба», оформив дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Лука Модрич. В компенсированное время Бензема довёл счёт до крупного, став автором хет-трика.

«Реал», набрав 64 очка, по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Атлетик» (46) остался на 7-м месте.

В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Хетафе». Матч состоится 25 апреля. «Атлетику» предстоит гостевая игра с «Леганесом», которая пройдёт 24 апреля.

Испания - Примера. 33-й тур
21 апреля 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
3 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 – Бензема – 47, 2:0 – Бензема – 76, 3:0 – Бензема – 90
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