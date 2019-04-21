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Кононов: Гулиев и Рассказов дают основания выпускать их в основном составе

Кононов: Гулиев и Рассказов дают основания выпускать их в основном составе
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался о выходе в стартовом составе команды на матч 24-го тура РПЛ с «Енисеем» (2:0) воспитанников клуба.

«Воспитанники сегодня забили? Я уже говорил, что выбор состава исходит от того, как идёт тренировочный процесс. И Гулиев, и Рассказов дают основания выпускать их в основном составе, как и других воспитанников. Так же и с Мелкадзе, который, может, не так ярко отыграл, но он хорошо работает на тренировках. Приятно ли руководству, когда играют воспитанники? Руководству приятны три очка, нам надо делать результат.

Что с Рассказовым и Зе Луишем? Рассказов получил ушиб, но достаточно болезненный. Зе Луиш завтра будет работать с тренером по физической подготовке, готовиться к игре с «Арсеналом». Также и Боккетти", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

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