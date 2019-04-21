Грицаенко: в первом тайме «Спартак» ничего не создал, кроме гола

Защитник «Енисея» Алексей Грицаенко прокомментировал поражение своей команды в матче 24-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:2).

«Наш соперник хорошо сыграл первый тайм, не давал нам контролировать мяч, шёл в прессинг. Но если брать моменты, то, кроме гола, они ничего не создали. Во втором тайме у нас вышли Торбинский и Зотов, они умеют играть в футбол. Они помогли нам взять мяч под контроль, мы стали контролировать игру, получать удовольствие от футбола. Но произошла неприятная ситуация, Саркисов не смог продолжить игру. Это тоже сыграло свою роль, потому что без этой ситуации мы могли бы и выжать что-то из этого матча. Ситуация в команде тяжелейшая, нам терять нечего, бьёмся, стараемся показать результат.



Не расстраивают ли слова Аленичева о том, что «Спартаку» нужны очки? Все знают, что им нужны очки. Но нам тоже они нужны, нам без разницы. Мы играем за себя, за клуб, хотим заработать очки. Что бы Аленичев ни говорил, это просто слова. Не думаю, что он считает, что мы выйдем на поле и просто так отдадим очки», — передаёт слова Грицаенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.