Источник: трансферу Погба в «Реал» препятствуют три фактора

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба стал одной из главных трансферных целей «Реала» на ближайшее лето, сообщает AS.

Однако препятствием для этого перехода выступают три фактора. Во-первых, это финансовые требования игрока. Сейчас он получает на «Олд Траффорд» € 17 млн в год чистыми. Такая зарплата на «Сантьяго Бернабеу» сделал бы его автоматически самым высокооплачиваемым игроком команды, что идёт вразрез с тарифной политикой окладов в «Королевском клубе», который поэтапно повышает зарплаты игрокам по мере прогресса в их игре и заслуг перед клубом.

Во-вторых, на расставание со своим ведущим футболистом не готов идти «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» вряд ли захотят терять ключевого игрока, учитывая цели, которые ставятся перед клубом. В-третьих, не лучшие отношения «сливочных» с агентом француза Мино Райолой.