Де Хеа: сложно выразить словами то, что чувствую сегодня

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа извинился перед болельщиками команды за поражение с разгромным счётом в матче 35-го тура АПЛ от «Эвертона» (0:4).

«Мы знаем, что должны прогрессировать, но слова мало что значат: мы должны отдать всё ради этого клуба. Спасибо за вашу безоговорочную поддержку. Сложно выразить словами то, что я чувствую сегодня. Как капитан, я хочу сказать, что производительность команды сегодня, а с ней и результат, не соответствовали уровню, который должен быть, когда надеваешь эту футболку», — написал де Хеа в «Твиттере».

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место. Команда Уле-Гуннара Сульшера имеет в активе 64 очка. Её отставание от зоны Лиги чемпионов составляет два очка.