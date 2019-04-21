Модрич провёл 300-й матч в составе «Реала»

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич провёл свой 300-й матч в составе «Королевского клуба». Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Президент «Реала» Флорентино Перес вручил хавбеку символическую футболку с 300-м номером. Юбилейным для хорвата стал матч 33-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (3:0).

«Я горжусь тем, что смог достичь этой цифры. Это многое значит. Каждая игра — это огромное счастье, и я рад возможности достичь этого числа. Надеюсь, что в будущем их станет намного больше. Я буду держать эту футболку в специальном месте, где у меня есть другие особые футболки. Хочу сыграть ещё хотя 100 матчей за „Реал“, — приводит слова Модрича официальный сайт клуба.

300 матчей 33-летнего Модрича распределились следующим образом: 197 — в чемпионате Испании, 68 — в Лиге чемпионов, 21 — в Кубке Испании, 6 — в клубном чемпионате мира, 4 — в Суперкубке УЕФА, 4 — в Суперкубке Испании. В этих матчах он забил 17 голов и отдал 47 результативных передач.