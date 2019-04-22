Бубнов: у «Спартака» пока ничего не получается, нужен хороший плеймейкер

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов подвёл итоги встречи между «Спартаком» и «Енисеем» (2:0) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Игра «Спартака» не меняется. Состав-то качественно остается тот же. Кононов что-то ищет: он передвинул Фернандо, а Луис Адриано сейчас больше играет из глубины...

Говорить о том, что кто-то не соответствует уровню команды, не стану. Все, кто выходит на поле, соответствуют. Верю ли я в Кононова? Смотрю в первую очередь на игру. Она показывает, что пока ничего не получается.

Усиление Кононову бы не помешало. «Спартаку» нужен хороший плеймейкер. Оборона пока в целом неплохо выглядит. Есть Жиго, Джикия — они вместе неплохо взаимодействуют. Рассказов играет стабильно, забивает. У него большой потенциал. Ещё когда играл в молодёжной команде, он активно участвовал в атаках. Достаточно надежный игрок. Айртон тоже неплохо смотрится», — приводит слова Бубнова Sportbox.