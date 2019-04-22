Милнер в матче с «Кардифф Сити» не дал пробить Салаху пенальти

В 35-туре чемпионата Англии «Кардифф Сити» дома уступил «Ливерпулю» — 0:2. За 10 минут до истечения основного времени форвард мерсисайдцев Мохамед Салах заработал пенальти и сам хотел его исполнить. Но мяч у него отобрал Джеймс Милнер – штатный исполнитель одиннадцатиметровых ударов. Египтянин продемонстрировал недовольство действиями одноклубника, но спорить не стал.

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Салах вместе с Серхио Агуэро из «Манчестер Сити» и Пьер-Эмериком Обамеянгом из «Арсенала» возглавляют снайперскую гонку. На их счету по 19 голов.

«Ливерпуль», набрав 88 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Кардифф Сити» (31) остался в зоне вылета на 18-м месте.