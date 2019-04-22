Бензема — автор уникального достижения, не покорявшегося игрокам «Реала» 117 лет

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметился высокой результативностью в последних матчах.



В последний восьми матчах французу непременно удавалось забить минимум один гол. Бензема отличился в игре с «Уэской» (3:2), «Валенсией» (1:2), «Эйбаром» (2:1), «Леганесом» (1:1) и «Атлетиком» из Бильбао (3:0).



При этом на счёт форварда пришлись последние восемь голов «сливочных». Как сообщает MisterChip в «Твиттере», ранее не одному футболисту за всю 117-летнюю историю «Королевского клуба» не покорялось данное достижение.



Бензема защищает цвета «Реала» с 2009 года. За 10 лет в составе «сливочных» 31-летний нападающий завоевал 17 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании и четыре Кубка Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне Карим провёл 33 матча в испанской Примере, в которых отметился 21 голом и 5 результативными передачами.

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