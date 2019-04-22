Бензема: собираюсь остаться в «Реале», это лучший клуб в мире

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился мыслями о возможном усилении атакующей линии команды в летнее трансферное окно, а также высказался о своих планах на будущее.



«Должен ли «Реал» купить нападающего? Это дело клуба, меня это не волнует. Я просто концентрируюсь на своей работе на поле и том, как помочь команде. Что касается моего будущего, я собираюсь остаться в «Реале». Я играю за лучший клуб в мире», — приводит слова Бензема Marca.



Бензема перешёл в «Реал» в 2009 году. За 10 лет в составе «сливочных» 31-летний нападающий завоевал 17 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании и четыре Кубка Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне Карим провёл 33 матча в испанской Примере, в которых отметился 21 голом и 5 результативными передачами.

Бензема — автор уникального достижения, не покорявшегося игрокам «Реала» 117 лет