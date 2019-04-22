Милнер объяснил празднование гола в ворота «Кардиффа»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал празднование гола в ворота «Кардифф Сити» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги (2:0).



За 10 минут до истечения основного времени встречи вингер мерсисайдцев Мохамед Салах заработал пенальти, после чего Милнер уверенно реализовал 11-метровый удар. Отправив мяч в сетку, 33-летний англичанин изобразил пожилого человека с тростью.



«Ван Дейк в последнее время подкалывал меня и говорил, что я старый. Так что это празднование было специально для него», — приводит слова Милнера Liverpool Echo.

Фото празднования доступно в «твиттере» Liverpool Echo.



«Ливерпуль», набрав 88 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата.