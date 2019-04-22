Тухель: цель «ПСЖ» — выигрыш Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель сообщил, что парижский клуб стремится к выигрышу Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов — это наша цель, но „Ювентус“ также долго ждал, чтобы снова выиграть этот турнир.

Каждый сезон нашими целями являются победы в Лиге 1 и Кубке Франции. Первая цель выполнена, и если мы выиграем Кубок Франции, то этот сезон будет завершён с положительным итогом.



Чемпионат показал, что мы хорошо выполнили свою работу. Теперь мы должны победить «Ренн» в субботу», — приводит слова Тухеля Football Italia со ссылкой на Canal+.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Пари Сен-Жермен» прекратил борьбу в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Манчестер Юнайтед» (2:0 — на выезде, 1:3 — дома).