Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Сток Сити» — «Норвич Сити». 22 апреля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тухель: цель «ПСЖ» — выигрыш Лиги чемпионов

Тухель: цель «ПСЖ» — выигрыш Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель сообщил, что парижский клуб стремится к выигрышу Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов — это наша цель, но „Ювентус“ также долго ждал, чтобы снова выиграть этот турнир.

Каждый сезон нашими целями являются победы в Лиге 1 и Кубке Франции. Первая цель выполнена, и если мы выиграем Кубок Франции, то этот сезон будет завершён с положительным итогом.

Чемпионат показал, что мы хорошо выполнили свою работу. Теперь мы должны победить «Ренн» в субботу», — приводит слова Тухеля Football Italia со ссылкой на Canal+.

Напомним, что в нынешнем сезоне «Пари Сен-Жермен» прекратил борьбу в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Манчестер Юнайтед» (2:0 — на выезде, 1:3 — дома).

Президент «ПСЖ»: Лига 1 — престижный турнир, мы чувствуем радость и гордость
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент