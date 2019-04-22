Адвокат Мамаева: сейчас спортивный интерес только к процессу и решению суда

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал слова Александры Поздняковиене, которая проходит свидетелем по делу его подопечного, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Именно данный свидетель указывала, что в её присутствии было высказано оскорбление в адрес Кокорина. Она донесла эту информацию до Мамаева и Кокорина. В том числе это обстоятельство предшествовало общению с этим водителем. Выясняли, в связи с чем было данное оскорбление и почему Соловчук так считает. После этого на видеозаписи был зафиксирован удар и воздействие в область лица Мамаева со стороны Соловчука, которое повлияло на дальнейшие действия в адрес потерпевшего. Здесь не было хулиганских побуждений, была взаимная потасовка, которая привела к получению одним из потерпевших легкого вреда здоровью, за которую предусмотрена ответственность другой частью статьи, нежели та, которая вменяется сейчас и Мамаеву, и другим подсудимым.

Есть ли надежда, что ребят отпустят? Приговор выносит суд. Те два деяния, которые квалифицируются, связаны с Соловчуком и Гайсиным, не предусматривают лишения свободы. Вопрос стоит только в правильности квалификации и возможности квалификации всех лиц по эпизоду в кафетерии. Мы говорим, что хулиганства не было и нет оснований для квалификации по тяжкому составу преступлений. Тогда наказание не может быть жёстким. Не может быть даже применено лишение свободы, поскольку оно впервые и не содержит отягчающих обстоятельств.

Сыграет ли Мамаев в футбол в свободный день? В среду нам необходимо встретиться с ними, чтобы подготовиться к предстоящему допросу, а это важная стадия судебного заседания, которая позволяет чётко выяснить позицию всех подсудимых по данному делу. К сожалению, в этот день вряд ли удастся провести какие-то спортивные мероприятия. Все были заинтересованы в быстром судопроизводстве, и суд обеспечил такую возможность. Сейчас настрой и спортивный интерес только к данному процессу и к финальному решению», — передаёт слова Бушманова Бороздин.