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Вермален вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Вермален вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»
Футбол / Испания

Бельгийский защитник «Барселоны» Томас Вермален вернулся к тренировкам в общей группе каталонской команды, сообщает официальный сайт клуба.

После занятия с командой Вермален получил разрешение от врачей поехать на выездной матч 34-го тура испанской Примеры с «Алавесом». Напомним, бельгийский игрок пропустил большую часть сезона из-за постоянных травм.

Вермален перешёл из «Арсенала» в «Барселону» летом 2014 года. В нынешнем сезоне бельгийский защитник принял участие в 8 матчах за каталонский клуба в чемпионате Испании. Последний раз Вермален выходил на поле 16 февраля в матче испанской Примеры с «Вальядолидом» (1:0).

Матч «Алавес» — «Барселона» состоится завтра, 22 апреля, на стадионе «Мендисорроса». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

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