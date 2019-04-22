Вермален вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Бельгийский защитник «Барселоны» Томас Вермален вернулся к тренировкам в общей группе каталонской команды, сообщает официальный сайт клуба.



После занятия с командой Вермален получил разрешение от врачей поехать на выездной матч 34-го тура испанской Примеры с «Алавесом». Напомним, бельгийский игрок пропустил большую часть сезона из-за постоянных травм.



Вермален перешёл из «Арсенала» в «Барселону» летом 2014 года. В нынешнем сезоне бельгийский защитник принял участие в 8 матчах за каталонский клуба в чемпионате Испании. Последний раз Вермален выходил на поле 16 февраля в матче испанской Примеры с «Вальядолидом» (1:0).

Матч «Алавес» — «Барселона» состоится завтра, 22 апреля, на стадионе «Мендисорроса». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.