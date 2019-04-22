Кикнадзе: был момент, когда казалось, что Смолов сделал ошибку, перейдя в «Локо»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе признался, что в какой-то момент думал, что переход форварда Фёдора Смолова из «Краснодара» в стан «железнодорожников» был ошибкой.



«Был момент, когда мне казалось, что Смолов сделал большую ошибку, перейдя к нам, потому что игра, которую ставит Сёмин, не связана с активными действиями одного футболиста на острие атаки. После нового года я вижу, что он старается найти свое место на поле. Возможно, если бы он больше касался мяча, играл бы лучше. Но он сейчас проделывает огромный объем работы и в целом полезен команде.



В ближайшее трансферное окно будем ограничивать себя 25–26-летними футболистами. В связи с тем, что в следующем сезоне будем выступать в еврокубках, а также с тем, что в нашей стране мало хороших молодых игроков, сейчас готовых играть в Лиге чемпионов, акцент будет сделан на иностранных футболистов, но от лимита никуда не уйти. Чтобы сейчас купить готовых игроков под Лигу чемпионов, нужно около 10–15 миллионов евро. В данный момент клуб, наверное, не пойдёт на эти покупки. Поэтому будем искать решение, учитывая потенциальное развитие игроков», — приводит слова Кикнадзе «Матч ТВ».

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