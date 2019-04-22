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«Вольфсбург» вырвал ничью в матче с «Айнтрахтом», забив на 90-й минуте

«Вольфсбург» вырвал ничью в матче с «Айнтрахтом», забив на 90-й минуте
Футбол / Германия

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» принимал франкфуртский «Айнтрахт». Встреча состоялась на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гол встречи стал полузащитник «Айнтрахта» Джонатан де Гузман, который отправил мяч в ворота «Вольфсбурга» на 78-й минуте. В концовке матча, на 90-й минуте защитник «волков» Джон Энтони Брукс сравнял счёт. Напомним, в первом круге чемпионата Германии «Вольфсбург» на выезде обыграл «Айнтрахт» со счётом 2:1.

Франкфуртский «Айнтрахт» набрал 55 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вольфсбург» (45) — на 9-м месте в таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнования на данный момент является мюнхенская «Бавария», набравшая 70 очков в 30 матчах.

Германия - Бундеслига. 30-й тур
22 апреля 2019, понедельник. 21:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
1 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 – де Гузман – 78, 1:1 – Брукс – 90
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