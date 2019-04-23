Дзола: арбитр неправильно понял действия Сарри и удалил его

Тренер «Челси» Джанфранко Дзола после матча АПЛ с «Бернли» (2:2) прокомментировал удаление главного тренера команды Маурицио Сарри. В концовке встречи судья удалил Сарри, который был недоволен тем, что игроки «Бёрнли» тянули время.

«Маурицио остался крайне разочарован и предпочёл не принимать участия в пресс-конференции. Он разочарован игрой и своим удалением. Думаю, он подвергся нападкам со стороны представителей соперника и не стал мириться с этим. Полагаю, ему что-то сказали со скамейки запасных гостей, и я не хотел бы вдаваться в подробности этого эпизода. Мы посмотрим, что можно сделать в этой ситуации.



Мы понимаем, что это футбол и на эмоциях может быть сказано что угодно, однако ему это категорически не понравилось. Маурицио был удалён за то, что пытался помочь Кевину Френду отправить наших игроков на позиции. Арбитр неправильно понял действия Маурицио и удалил его, чем он крайне недоволен», – цитирует пресс-служба клуба Дзолу.