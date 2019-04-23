Игроки «МЮ» устроили перепалку и обвинили друг друга в проигрыше «Эвертону»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» провели беседу на повышенных тонах после разгромного поражения в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:4).



Как сообщает Daily Mail, после финального свистка команда направилась в раздевалку, где между игроками произошла перепалка. Футболисты выражали недовольство действиями своих партнёров и обвиняли в проигрыше друг друга. Главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер продержал своих подопечных в раздевалке полчаса и откровенно высказался об их игре в матче с «Эвертоном».



Также издание утверждает, что ситуация в стане «Манчестер Юнайтед» в настоящий момент несильно отличается от той, что была при Жозе Моуринью осенью прошлого года. Члены тренерского штаба Сульшера опасаются, что норвежец будет также отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами, несмотря на популярность среди болельщиков.



«Манчестер Юнайтед» после 34 туров занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, находясь в трёх очках от зоны Лиги чемпионов.



Гари Невилл в ярости. Назвал игроков «МЮ» «сорняками» и требует устроить чистку Кажется, Сульшер тоже.