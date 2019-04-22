Гари Невилл в ярости. Назвал игроков «МЮ» «сорняками» и требует устроить чистку

Матч с «Эвертоном», в котором «МЮ» проиграл со счётом 0:4, а первый точный удар нанёс на 86-й минуте, многие расценили как катастрофу. Отчасти это так и есть. Отчасти – потому что «МЮ» кошмарно атакует уже месяц, а не только в матче с «Эвертоном». В последних пяти матчах (соперники: «Эвертон, «Барселона, «Вест Хэм», «Барселона», «Вулверхэмптон») команда попала в створ всего 12 раз и забила всего три гола. Проблемы с атакой начались уже давно, а сейчас к ним только добавились проблемы в обороне: де Хеа перестал быть человеком-пауком и человеком, который мог бы спасти «Титаник», и стал вратарём, которые пускает два гола в ближний угол. Результаты «МЮ» сразу же рухнули.

У «МЮ» разгром и антирекорд. Так плохо команда не играла даже при Моуринью! Игра «Манчестер Юнайтед» – катастрофа. Теперь команда Сульшера получила 0:4 от «Эвертона».

После этой игры некоторые представители «Юнайтед» уже выступили с заявлениями. Давид де Хеа написал в «Твиттере» обращение на правах капитана: «Как капитан команды, я должен сказать, что наше выступление и результат не соответствуют стандартам, которые задают цвета этого клуба. Мы знаем, что должны исправиться, но слова значат мало: мы должны доказать всё на поле. Спасибо вам за постоянную поддержку».



Неманья Матич извинился за нехватку лидера на поле. «У нас не было лидеров на поле. В этом случае речь обо мне, потому что я один из самых опытных футболистов в команде, и, если мы не выигрываем борьбу в центре поля, нам очень трудно играть. Если кого и нужно винить в поражении, то меня. Думаю, на мне больше ответственность, потому что я один из самых опытных в раздевалке».

Что сказал Сульшер

Улле-Гуннар Сульшер подробно и эмоционально извинился перед болельщиками. А заодно разнёс свою команду. «Я хочу извиниться перед болельщиками. Они единственные, кто сегодня может уйти со стадиона с высоко поднятой головой. Спасибо за поддержку. Мы были хуже «Эвертона» во всём, кроме поддержки болельщиков. Прошу прощения за игру, которую они увидели. Это было недостойно «Манчестер Юнайтед». Я и команда, мы всех подвели.



Изменения? Нельзя заменить всю команду. Я собираюсь добиться здесь успеха, в команде есть игроки, которые не будут частью этого. Есть ли им дело до результата? Спросите у них. Игроки «МЮ» должны давать больше.



Нас превзошли в главном. На поле нельзя прятаться. Таланта недостаточно, надо работать. С Алексом Фергюсоном мы работали больше всех в лиге. Гиггз, Бекхэм, Скоулз, Гари Невилл – неважно, насколько ты талантлив, ты должен пахать, бегать больше всех».

Почему Сульшер так подробно остановился на необходимости работать и бегать больше всех, становится ясно из одного факта. «Эвертон» за 90 минут пробежал на восемь километров больше, чем «МЮ».

Что сказал Невилл

Этот факт вывел из себя не только Сульшера и болельщиков, но и легенду «МЮ», а теперь ведущего на Sky Sports. Гари Невилл слегка потерял контроль над собой прямо в эфире. Он произнёс огромный эмоциональный монолог, в котором аргументированно прошёлся по главным проблемам команды.

«Честно говоря, я в ярости. Отвратительно, что извиняться пришлось Сульшеру. Я часто говорю, если в клубе есть сорняки, от них нужно избавляться. Но сейчас это не просто сорняк. Это японская рейнутрия (дикорастущее растение из списка самых инвазивных видов на планете. – Прим. «Чемпионата»), которая добралась уже до фундамента здания и разрушает его. Надо принимать меры. С этим столкнулся Моуринью, и в конце болельщики требовали, чтобы он ушёл. Но они не станут требовать, чтобы ушёл Сульшер.

Вчера я наблюдал за «Манчестер Сити». Это уровень, на котором «Манчестер Юнайтед» хочет быть – рядом с «Сити», «Ливерпулем», в борьбе за титул. Но Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Давид Сильва – они не только намного талантливее игроков «Юнайтед». Они ещё и в два раза больше работают. «Эвертон» пробежал на четыре километра больше только за первый тайм. «Эвертон»?! Ты должен умирать за каждый дюйм. Было отвратительно наблюдать за некоторыми игроками. Я в ярости. В команде что-то прогнило.

Забудьте о таланте. Избавьтесь от тех, кто не бегает. Я смотрю на «Сити» и «Ливерпуль» и вижу игроков, которые отрабатывают на каждом участке поля. Смотрю на «Юнайтед» и вижу игроков, которые прогуливают, бегут трусцой, ходят пешком. Я не против поражений. Но в этом клубе есть рабочая этика, есть стандарты, ниже которых нельзя опускаться. Чем больше Сульшер будет смотреть на этих игроков, тем меньше он будет в них верить. Они подводят его и клуб.

Для Сульшера «МЮ» — работа мечты. Он даже не отдыхает Сульшер не только расслабил игроков. Он вернул помощника Фергюсона и принял несколько сложных решений.

Хватит говорить о победных традициях. Команда не выигрывала чемпионат семь лет. И сейчас о борьбе за титул можно не говорить. Откуда, из чего придёт этот титул? Сульшер говорит, что нужна перестройка. Это факт, но кто её проведёт? Я не вижу в клубе человека, который способен организовать процесс перестройки, если говорить именно о футболе. Что-то не работает на базовом уровне».



Возможно, Невилл немного погорячился с выражениями – и, называя игроков «сорняками», а команду «прогнившей», чуть-чуть переступил границы той самой этики профессии, о которой говорил. С другой стороны, можно понять его эмоции. Человек, который провёл в «МЮ» 20 лет и застал великую эпоху, сам был образцом не таланта, а профессионализма. Так же как «МЮ» при Фергюсоне далеко не всегда был самой техничной, самой талантливой, самой атакующей командой лиги – но всегда бешено работоспособной. В клубе десятилетиями формировались принципы, от которых сейчас ничего не осталось.

Сульшер и Невилл говорят об одном и том же

Бросается в глаза, что и сдержанно-лаконичный извиняющийся Сульшер, и яростный невилл разными словами говорят одно и то же. Говорят, что кое-кому не место в этой команде. Интересно, о ком речь?



Проблема «МЮ» в том, что кандидатов слишком много. Вы назовёте защитников, которым катастрофически не хватает класса. Назовёте Марсьяля и Санчеса, которым не хватает работоспособности. «Ходят пешком» — это о них. А ещё Фреда, Лукаку. Но в первую очередь, вы подумаете о Погба. Думать так есть основания: когда Невилл говорит о «сорняке, который добрался до фундамента» — вряд ли он имеет в виду Фреда или Санчеса. Когда он говорит о столкновении с Моуринью, которое закончилось увольнением тренера, вряд ли речь о Марсьяле и Лукаку.

Проблема Погба – это пиковая точка более глобальной проблему «МЮ» — кризиса профессионализма. Не нужно напоминать, как Моуринью регулярно жаловался, что современные игроки больше думают об «Инстаграме», чем о тренировках.

Провал Моуринью – это очень грустно. И неважно, как вы к нему относитесь Ностальгия по эпохе, которая ещё не закончилась.

Ладно, он динозавр, устарел и не понимает современный футбол. Как насчёт Хосепа Гвардиолы? Он не устарел? Он запрещает игрокам использовать на тренировках гель для волос – чтобы внешний вид не отвлекал их от работы. Он запретил фанату соцсетей Бенжамену Менди брать с собой смартфон на базу клуба. В первый сезон в «Сити» он решил проблему просто и радикально: распорядился отключить на базе интернет.

Тренеры могут себе позволить устанавливать свои правила, если получают поддержку клуба. Если нет – вынуждены идти на конфликт (как Моуринью) или на компромисс (как Сульшер). Конфликт стоил Моуринью работы. Компромисс принёс Сульшеру несколько месяцев отличных результатов, но кажется, что сейчас и он готов идти на конфликт. И всё это время в клубе нет директора, который занимался бы делами команды, а не финансами. Всё на поверхности. Теперь об этом говорит уже и Гари Невилл в эфире Sky Sports.



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