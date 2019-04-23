Григорян: понимал, что это великолепный шанс выйти с «Тамбовом» в РПЛ

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян рассказал о своём назначении в клуб ФНЛ. Накануне тамбовский клуб подписал контракт со специалистом до конца сезона-2019/20. Тренер уже приступил к работе с командой и провёл первую тренировку.

«Тяжело бросать свою команду. Для кого-то женский футбол баловство, но для меня это вид спорта, который я ценю и в котором провёл молодость. Мне непросто было принять такое решение. С другой стороны, я понимал, что это великолепный шанс выйти с командой в РПЛ. Чтобы туда выйти, нужно достойно завершить чемпионат. Я уже поблагодарил Мурата Искакова, но там бывает, что для команды, идущей на первом месте, неприемлемо терять уверенность. Это основной фактор, который повлиял на такое решение. Недопустимо идти на первом месте и играть так, будто ты сомневаешься», — сказал Григорян в интервью клубному телевидению.

Первый матч под руководством нового тренера «Тамбов» проведёт 24 апреля на своём поле с «Шинником».