СМИ: лидеры «Манчестер Юнайтед» могут уйти, если клуб не попадёт в ЛЧ

Лидеры «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа, Поль Погба, а также Ромелу Лукаку могут задуматься о смене клуба, если команда в нынешнем сезоне не завоюет путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. После поражения от «Эвертона» подопечные Уле-Гуннара Сульшера занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, находясь в трёх очках от зоны Лиги чемпионов.



Как сообщает The Guardian, непопадание в четвёрку сильнейших может иметь негативные последствия для «Манчестер Юнайтед». Клуб по-прежнему не может договориться с Де Хеа о новом контракте, а вслед за ним стан манкунианцев могут покинуть Погба и Лукаку.

Французом интересуется «Реал», а бельгийский футболист при Сульшере потерял статус основного нападающего «Манчестер Юнайтед».