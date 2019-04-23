Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Ростов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

КДК оштрафовал «Зенит» на 100 тыс. рублей

КДК оштрафовал «Зенит» на 100 тыс. рублей
Футбол / РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Зенит» на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды в выездном матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«Петербургский клуб в матче получил шесть жёлтых карточек, за неподобающее поведение команды – штраф в 100 тысяч рублей. В рапорте делегата есть запись, что на 78-й минуте произошла массовая стычка с участием всех запасных игроков, технического персонала. Таким образом, все участники покидали техническую зону. Кроме того Мусаев и Семак покидали техническую зону.

Мы посчитали всех игроков по протоколу, по видеозаписи, где кто находился в этот момент. И таким образом выявили всех. Итого: Мусаев на 20 тысяч оштрафован, Семак – на 10 тысяч, все остальные игроки, технический персонал – каждый на 10 тысяч рублей», – цитирует Григорьянца «РИА Новости».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент