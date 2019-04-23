КДК оштрафовал «Зенит» на 100 тыс. рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Зенит» на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды в выездном матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.



«Петербургский клуб в матче получил шесть жёлтых карточек, за неподобающее поведение команды – штраф в 100 тысяч рублей. В рапорте делегата есть запись, что на 78-й минуте произошла массовая стычка с участием всех запасных игроков, технического персонала. Таким образом, все участники покидали техническую зону. Кроме того Мусаев и Семак покидали техническую зону.



Мы посчитали всех игроков по протоколу, по видеозаписи, где кто находился в этот момент. И таким образом выявили всех. Итого: Мусаев на 20 тысяч оштрафован, Семак – на 10 тысяч, все остальные игроки, технический персонал – каждый на 10 тысяч рублей», – цитирует Григорьянца «РИА Новости».