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Иньеста стал капитаном «Виссел Кобе»

Иньеста стал капитаном «Виссел Кобе»
Футбол / Прочие турниры

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста, известный по выступлениям за «Барселону», стал новым капитаном команды, сообщает пресс-служба японского клуба в «Твиттере».

34-летний испанец перебрался в «Виссел Кобе» летом прошлого года. Ранее капитанскую повязку в японской команде носил другой известный футболист – нападающий Лукас Подольски, чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.

Иньеста защищал цвета «Барселоны» с 2002 по 2018 год. В составе сине-гранатовых полузащитник завоевал 32 трофея, среди которых девять титулов чемпиона Испании, шесть Кубков и семь Суперкубков страны, четыре трофея Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира. Также Андрес является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.

В нынешнем сезоне Иньеста провёл 7 матчей в японской Джей-лиге, в которых отметился 3 результативными передачами.

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