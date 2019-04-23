Кержаков развёлся с Тюльпановой

Петроградский районный суд сегодня, 23 апреля, расторг брак бывшего форварда «Зенита» Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. Пара не прожила в браке и четырёх лет — между Александром и Миланой начались недомолвки после трагической смерти высокопоставленного отца Миланы — сенатора Вадима Тюльпанова.

Сегодня суд постановил, что Артемий будет проживать с матерью, и обязал Кержакова выплачивать ей алименты. Также в суде была представлена экспертиза, доказывающая, что наркотических веществ в крови Тюльпановой не обнаружено.



«Это в первую очередь победа маленького Артемия! Сын будет жить с любящей его мамой. За время длительного процесса та сторона всячески пыталась манипулировать Миланой и заставить принять условия Александра! Сегодня в суде были оглашены результаты независимой экспертизы, доказывающей, что Милана не употребляла запрещённых препаратов. Также были заключения нескольких экспертиз органов опеки, говорящих в пользу матери», — цитирует Super Александра Добровинского, адвоката Миланы.