Гол Эриксена на 88-й минуте принёс «Тоттенхэму» победу в матче с «Брайтоном»

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



На 88-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен. В роли ассистента в этом эпизоде выступил хавбек «шпор» Деле Алли. Таким образом, «Брайтон» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Англии до 6 матчей.



«Тоттенхэм Хотспур» набрал 70 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (34) — на 17-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 88 очков в 35 матчах.