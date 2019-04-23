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Гол Эриксена на 88-й минуте принёс «Тоттенхэму» победу в матче с «Брайтоном»

Гол Эриксена на 88-й минуте принёс «Тоттенхэму» победу в матче с «Брайтоном»
Футбол / Англия

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 88-й минуте единственный гол в матче забил полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен. В роли ассистента в этом эпизоде выступил хавбек «шпор» Деле Алли. Таким образом, «Брайтон» продлил безвыигрышную серию в чемпионате Англии до 6 матчей.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 70 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (34) — на 17-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 88 очков в 35 матчах.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
23 апреля 2019, вторник. 21:45 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 – Эриксен – 88
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