Шуньич: шансы победить «Зенит» небольшие

Защитник «Динамо» Тони Шуньич поделился ожиданиями от встречи 25-го тура чемпионата России с питерским «Зенитом» — лидером турнирной таблицы.

«Можно ли обыграть «Зенит» второй раз за сезон? В РПЛ всё реально. В лиге нет соперников, которых невозможно обыграть. У питерцев очень сильная команда, и они заслуженно лидируют в турнирной таблице. Шансы победить небольшие, но они есть. Мы хорошо играем против лидеров в этом сезоне», — цитируют защитника «Известия».

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 24 апреля, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 21:00 мск. Главный арбитр матча — Сергей Иванов.

«Зенит», набрав 51 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Второе место занимает московский «Локомотив» (43), третье — «Краснодар» (42). «Динамо» (28) – 12-е, оно лишь на балл находится выше зоны стыковых матчей.