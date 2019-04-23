Быстров: сложно представить, что может помешать «Зениту»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал победу петербургского клуба в гостевом матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:2).

«Безусловно, это была одна из самых топовых игр в нашем чемпионате. Остальные матчи тоже по-своему хороши, но они не всегда выдаются такими зрелищными. Конечно, это была ключевая встреча — все основные конкуренты потеряли очки, а «Зенит», наоборот, набрал. Питерцы оторвались от преследователей на безопасное расстояние. Сложно представить, что может помешать им добиться своей цели в этом сезоне», — цитируют Быстрова «Известия».

«Зенит», набрав 51 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Второе место занимает московский «Локомотив» (43), третье — «Краснодар» (42).

В 25-м туре команда из Санкт-Петербурга на своём поле встретится с московским «Динамо». Матч состоится 24 апреля и начнётся в 21:00 мск.