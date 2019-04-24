Слуцкий: «Витесс» забил «Аяксу» два мяча, «Ювентусу» это сделать не удалось

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал гостевое поражение от «Аякса» (2:4) в матче 32-го тура чемпионата Нидерландов.

«Тяжело играть против одной из лучших команд в мире. Мне был особенно интересен этот матч, потому что с таким соперником ты видишь все свои проблемы, познаёшь уровень игроков. Теперь у меня много информации.

После счёта 0:3 каждая команда отчасти меняет план игры. На мой взгляд, в обороне мы сыграли нормально, пропустили только один гол в первом тайме. Нам важно было найти баланс, против «Аякса» играть хорошо в нападении и в защите непросто.

Мы забили два мяча. «Ювентусу» это сделать не удалось в Амстердаме, а мы смогли», — сказал Слуцкий в эфире Fox Sports.

«Аякс», набрав 80 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Эредивизии. «Витесс» (47) — на 6-м месте.