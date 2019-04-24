Акоста: Месси – другой тип лидера, он замкнутый и очень тихий

Полузащитник «Лануса» Лаутаро Акоста поделился мнением о лидерских качествах форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Футболисты в 2008-м году выиграли Олимпийские игры.

«Возможно, Месси не тот лидер, которого ждут, так как он не очень часто разговаривает с коллективом. Он — другой тип лидера, говорит на поле, и ему может понадобиться кто-то, чтобы поддержать его в этом. Он — замкнутый и очень тихий человек, хотя у него есть отношения с частью коллектива, как это происходит везде», — цитирует Акосту TyC Sports.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Месси сыграл 42 матча, забил 45 мячей и отдал 21 результативную передачу. «Барселона» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, также она пробилась в финал национального Кубка и в полуфинал Лиги чемпионов.